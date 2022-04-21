Tiyatroseverler Sırça'da buluştu!

20. yüzyılın en büyük tiyatro yazarlarından biri olarak gösterilen Tennessee Williams'ın ABD çapında tanınmasını sağlayan ilk eseri 'Sırça', Hira Tekindor çevirisiyle sahneye taşındı. İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'ı bir araya getiren oyun önceki gün düzenlenen gala gecesinde cemiyet hayatının tiyatrosever isimlerini ağırladı. Genç iş insanı Ralf Tezman eşi Sanem Tezman ile oyuna gelirken Dilek Türker, Zeynep, Mina Üstünel ve Hülya Eltemur da özel gecede oyunu izledi.

Onur AYDIN