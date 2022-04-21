Davetler

Tiyatroseverler Sırça'da buluştu!

Tiyatro ve sanat tutkunu ünlü isimler 'Sırça' isimli oyunun gala gecesinde bir araya geldi.

21 Nisan 2022 Perşembe
Tiyatroseverler Sırça'da buluştu!

20. yüzyılın en büyük tiyatro yazarlarından biri olarak gösterilen Tennessee Williams'ın ABD çapında tanınmasını sağlayan ilk eseri 'Sırça', Hira Tekindor çevirisiyle sahneye taşındı. İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'ı bir araya getiren oyun önceki gün düzenlenen gala gecesinde cemiyet hayatının tiyatrosever isimlerini ağırladı. Genç iş insanı Ralf Tezman eşi Sanem Tezman ile oyuna gelirken Dilek Türker, Zeynep, Mina Üstünel ve Hülya Eltemur da özel gecede oyunu izledi.

Onur AYDIN

SIRÇA tiyatro Ralf Tezman Sanem Tezman Dilek Türker

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Bebek'te koyu sohbet...

Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te sohbet ederken objektiflere yansıdı.
Davetler Tiyatroseverler Sırça'da buluştu!

Tiyatro ve sanat tutkunu ünlü isimler 'Sırça' isimli oyunun gala gecesinde bir araya geldi.

Caddeler Gürsoy, sevgilisiyle Bebek'te...

İş adamı Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal’la Bebek'te objektiflere yansıdı.
Jet Set Sizin Öykünüz'e özel tanıtım!

Monik İpekel, Yasmin Gülman ve Reyhan İpekel, Ömür Sabuncuoğlu'nun kitap tanıtım davetinde bir araya geldi.
Magazin Hattı Bodrum'da yeni mağaza!

Fulya Gündoğdu, Bodrum'da 3. mağazasını açarak İlkbahar & Yaz 2022 koleksiyonunu tanıttı.

Güncel "İki kız kardeş"

Genç sosyetik Aslışah Alkoçlar Demirağ ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile yaptığı "İki kız kardeş" paylaşımıyla dikkat çekti.

Güncel Nahmiyas'a hüzünlü veda...

Roksi Garih'in babası David Nahmiyas 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Davetler Kültürel Dönüşüm Derneği'nden iftar daveti...

Kültürel değişimlerin, çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini ve çözümlerini araştırmayı amaçlayan Kültürel Dönüşüm Derneği, cemiyet hayatının ünlü simalarıyla iftar davetinde buluştu.
Magazin Hattı Pilevneli'de iki önemli sergi...

Esra Gülmen'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Don't Play with My Emotions" ve Tarık Töre'nin kişisel sergisi "Caspar David Friedrich Nietzsche Guevara" başlıklı sergileri Pilevneli Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Güncel Özilhan tarzı...

Yasemin Özilhan ınstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla göz doldurdu.
Davetler Sanatseverleri buluşturan sergi!

Sanat tutkunları Deniz Say’ın “Döngü” sergisinde bir araya geldi.
Güncel Şenler'in Bodrum buluşması!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen Bodrum'da kızı Suzan Şen, oğlu Metin Şen ve torunlarıyla bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.