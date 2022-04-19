Sanatseverleri buluşturan sergi!

Pervin Ersoy ve Bilge Kuru yönetimindeki Projehane, Türk geleneksel ve çağdaş sanatını paylaşma ve farkındalığı arttırma misyonunun yanı sıra Türk sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Sıradan malzemeleri sıra dışı sanat yapıtlarına dönüştüren ressam Deniz Say’ın “Döngü” isimli özel sergisine sanat, moda ve iş dünyasından ünlü isimler katıldı. İstanbul Boğazı’ nın etkileyici manzarasına konumlanan Four Seasons Hotel Bosphorus’ ta gerçekleşen sergiye davetli olarak katılan Hülya Kalyoncuoğlu, Berrin Yoleri, Dilek Hanif sanatçının eserlerine büyük ilgi gösterdi.

Onur AYDIN