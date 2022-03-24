Reklam filmine özel davet!

Amerikalı Kendall&Kylie kardeşlerin dünyaca ünlü tekstil markası Kendall + Kylie Türkiye’de Marka Yatırım Holding öncülüğünde üretime başladı. Mandarin Oriental İstanbul’da, Novikov Restaurant’ta verilen davete Türkiye’nin en ünlü isimlerinin yanı sıra cemiyet hayatından Feryal Gülman, Hande Sezer Pekcan, Beyza Uyanoğlu ve Bahar Şer de katıldı. Etkinlikte, markanın ilk reklam filmi yayınlandı. Burcu Kıratlı’nın marka yüzü olduğu reklam filmi büyük beğeni topladı. Ünlüler geçidine sahne olan davet, Keman Show ve maskeli dansçılarla başladı. İlerleyen saatlerde konuklar Doğuş Çabakçor’un muhteşem performansıyla keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte konuşan Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu, Dünya markalarını Türkiye’ye getireceklerini duyurdu. Tozlu, ‘Kendall + Kylie gibi bir markayı Türkiye’de ürettiğimiz için çok mutluyuz. Kendall + Kylie’nin aktif giyim koleksiyonunu İstanbul İkitelli’de beş ayrı atölyede üreterek, yurtdışına ihraç edeceğiz. Bu operasyon için yurtiçinde yaklaşık 250 kişiye istihdam sağlayacağız. Çalışmalarını sürdürdüğümüz önemli Dünya markasını da yakında Türkiye’de üreteceğiz. Detaylar belli olduğunda ayrıntıları sizlerle paylaşacağız.’ dedi.

Onur AYDIN