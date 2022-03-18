Davetler

Renkli davet!

Sosyetenin ünlü simaları iş insanı Öznur Yakın'ın ev sahipliğinde düzenlenen özel etkinlikte bir araya geldi.

18 Mart 2022 Cuma
Renkli davet!

Mücevher markası Lion Diamond’ın kurucusu Öznur Yakın, önceki gün Swissotel The Bosphorus Chalet Restaurant’ta cemiyet ve iş dünyasından misafirlerin katılımıyla gerçekleşen özel davette markasının reklam filminin lansmanını gerçekleştirdi. Öznur Yakın ev sahipliğinde, 'Başarılarımızın Birbirimize İlham Vermesi' konulu öğlen yemeğinde bir araya gelen sanat 30 iş kadını sanat ve mücevherin bir araya gelişini Feride Çelik’in inci küpeli kızın hikayesi anlatımıyla dinlediler. Aslı Şen, Eda Kosif, Figen Kıral, Bilge Kuru, Buket Taşdelen ise davete katılanlan isimler arasındaydı.

Hakan YAĞCI

Öznur Yakın Lion Diamond lansman etkinlik mücevher

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