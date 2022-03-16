Işıltılı tasarımlara tanıtım!

Tasarımcı Ece Şirin, Mercedes-Benz’in başarılı ve vizyoner kadınları bir araya getirdiği She’s Mercedes platformunun ilham elçileri arasına seçildi. “En Vizyoner Mücevher Tasarımcısı” unvanına layık görülen Ece Şirin, She’s Mercedes ile yaptığı iş birliği kapsamında Beymen’e özel “Super She Exclusive for Beymen” adlı bir koleksiyon hazırladı. Bugünün ve yarının güçlü kadınlarını süper güçlerini kutlamaya davet eden, kendi hayat destanlarını yazmaları yönünde cesaretlendiren koleksiyonu, Beymen Zorlu Center Morini Teras’ta düzenlenen çok özel bir davetle tanıtıldı. Yedi özel güç tılsımından oluşan 18 ayar altın premium mücevherler; aralarında Emel Ayaydın, Beste Yurttaş, Arzu Kunt, Burcu Şendir, Hande Sezer Pekcan’ın da yer aldığı davetlilerin beğenisini kazandı.