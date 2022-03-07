Davetler

Tarih ve sanat dolu sergi!

2. Yeditepe Bienali, Yedikule Hisarı’nda cemiyet hayatının sanatsever isimlerini ağırladı.

07 Mart 2022 Pazartesi
Tarih ve sanat dolu sergi!

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen 2. Yeditepe Bienali, son Yedikule Hisarı’nda sanatseverleri ağırladı. Yeni restore edilen tüm alanlar sergi için gezilebilirken 5 sanatçının 7 eseri sergilendi. Başarım Sensin Derneği’ne özel olarak organize edilen sergide, Başarım Sensin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şule Argüder, Özge Sander, İpek Toplusoy ve Figen Kıral tarihi, sanatçıların eserlerinde hissettiler. 4 kule’den oluşan Yedikule zindanları'nın bir kulesi eski Osmanlı hazinesinin bulunduğu bölge, diğeri ise Genç Osman’ın boğdurulduğu ilk defa açılan kule ile Osmanlı zamanında diğer ülke temsilcilerin kapatıldığı duvarlarda parmaklarıyla yazdığı yazılar bulunuyor.

Onur AYDIN

Yeditepe Bienali Başarım Sensin Derneği sergi Yedikule Hisarı

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