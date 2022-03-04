Doğa ve insan arasındaki ilişki “Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisi ile İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. İşbirliğinin ilk adımı olarak Elgiz Müzesi’nde yapılan serginin basın toplantısı Giz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Can Elgiz’in ev sahipliğinde Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Müjde Unustasu, Jean Luc Maeso ve Billur Tansel’in katılımıyla yapıldı. Elgiz Müzesi kurucusu Can Elgiz basın toplantısında yaptığı konuşmada, 'Sayın Lucien Arkas ile bir koleksiyon takası yaptık. Bu takasta, İzmir’deki güzel tarihi mekanda koleksiyonumuzdan Mitler ve Hayaller sergisi için bir araya getirilen çağdaş sanat eserlerimizi sergileyeceğiz. Bizim mekanımızda da Arkas’ın Doğa Bahçeler ve Düşler Koleksiyonu’ nun kapsamındaki eserleri sergiliyoruz' dedi. İş ve cemiyet hayatının sanatsever simalarından iş insanı Kemal Gülman, Dilek Türker, Celal-Şebnem Çapa'da sergiye katılarak eserleri inceleme fırsatı buldu.

Hakan YAĞCI