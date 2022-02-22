Tiyatroseverler 'Adı Aylin'de buluştu!

Ayşe Kulin’in en başarılı romanları arasında yer alan ve Aylin Devrimel Radomisli Cates’in gerçek hayat hikayesini anlatan “Adı Aylin” önceki akşam Zorlu Performans sanatlarında tiyatro severlerle buluştu.Düzenlenen gala gecesinde oyunun aynı zamanda yapımcılığını üstlenen Tuba Ünsal, yazar Ayşe Kulin ve oyuncular davetlileri selamladı. Sosyetenin tiyatrosever isimleri oyunu izlemek için galaya katılmıştı. Genç sosyetik Ayşe Boyner, Berrin Zorlu, Hande Sezer Pekcan ve Çiğdem Eşrefizade özel gecede oyunu izledi.