Davetler

Tiyatroseverler 'Adı Aylin'de buluştu!

Yazar Ayşe Kulin'in “Adı Aylin” eseri önceki akşam Zorlu Performans sanatlarında tiyatro severlerle buluştu.

22 Şubat 2022 Salı
Tiyatroseverler 'Adı Aylin'de buluştu!

Ayşe Kulin’in en başarılı romanları arasında yer alan ve Aylin Devrimel Radomisli Cates’in gerçek hayat hikayesini anlatan “Adı Aylin” önceki akşam Zorlu Performans sanatlarında tiyatro severlerle buluştu.Düzenlenen gala gecesinde oyunun aynı zamanda yapımcılığını üstlenen Tuba Ünsal, yazar Ayşe Kulin ve oyuncular davetlileri selamladı. Sosyetenin tiyatrosever isimleri oyunu izlemek için galaya katılmıştı. Genç sosyetik Ayşe Boyner, Berrin Zorlu, Hande Sezer Pekcan ve Çiğdem Eşrefizade özel gecede oyunu izledi.

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