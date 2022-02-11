Davetler

Sanat ve teknoloji bir arada...

Sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanan özel bir mekan, muhteşem bir davetle açıldı

11 Şubat 2022 Cuma
Sanat ve teknoloji bir arada...

Özel bir davet ile 42 Maslak’ta kapılarını açan goodspaces büyük ilgi gördü. A46 Organizasyon kurucularından Selim Demir ve Effect BCW kurucusu Gonca Karakaş ev sahipliğinde düzenlenen davete; iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katılım gösterdi. Sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanan goodspaces’ın açılış daveti, görsel efektler ile müzik ziyafeti sunan ‘Dijital Orkestra’ ile başladı; 16 müzisyen, 1 bayan solist, 2 erkek vokal, 3 dansçı, 2 DJ’den oluşan orkestra büyük ilgi gördü. Gece, DJ Mert Levent'in performansıyla devam etti. Davette aynı zamanda ünlü sanatçı Dilara Akay’ın da ilk NFT eserleri sergilendi.

Selim Demir 42 Maslak davet

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