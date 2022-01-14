Davetler

'Birlikte Var Olmak' sergisine özel açılış!

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, 'Birlikte Var Olmak' sergisiyle sanatseverlere kapılarını açtı.

14 Ocak 2022 Cuma
'Birlikte Var Olmak' sergisine özel açılış!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ilk uluslararası sanat projesi 'Birlikte Var Olmak' sergisi, Tabularasa Transnational Art Platform tarafından dünya sanat çevrelerince dikkatle izlenen 10 ülkeden, 20 sanatçıyı bir araya getirdi. Atatürk Kültür Merkezinde yapılan özel açılışa sanatseverlerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'da katıldı. Sanat tutkunlarının ağırlandığı açılışta serginin küratörü Beste Gürsu projede yer alan sanatçıları ve temayı, 'İnsanlar kurdukları ilişki ve iletişim biçimleri ile kültürel dünyayı şekillendirirler. Kültürün içindeki gelenek ise ortak ruhun tarihsel süreçteki olgunlaşmasıdır. Ve kültür "ben"in yerini "biz"in almasındaki temel taştır. Birlikte var olduğumuz dünya düzeninde doğayı canlı bir hak öznesi olarak tanıdığımızda, insanın doğanın bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Bugünün en önemli sorunlarının başında ekolojik yıkım gelmektedir. Ekolojik yıkımın kavranması için de en doğru iletişim yolu olan sanatta, sanatçının çoğul ve pozitif çözümleyici olarak ortak bir küresel mücadele çağrısı içinde olmasıdır' cümleleriyle özetledi.

Hakan YAĞCI

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Birlikte Var Olmak Mehmet Nuri Ersoy

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