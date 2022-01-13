Müzik dolu gece...

İranlı sanatçı Shahzadeh N. İgual'ın, tasarlayıp yönettiği "Bir Gecede Binbir Gece" gösterisi, dün gece Kültürel Dönüşüm Derneği yararına Zorlu PSM Turkcell Platinium Sahnesi'nde gerçekleşti. İş ve cemiyet hayatından Figen-Hayati Babaoğlu, Zafer Kozanoğlu, Çiğdem Eşrefzade, Sibel Kerimoğlu'nun katıldığı müzik ziyafetinde davetliler İran müziği ve edebiyatıyla modern müziğe eşlik etti. İran edebiyatından seçtiği destanlardan ve şiirlerden dizeleri sahnede Türkçe ve Farsça yorumlayan sanatçı Shahzadeh N. İgualklasik, davetlilere unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.

Onur AYDIN