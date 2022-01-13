Davetler

Müzik dolu gece...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları Shahzadeh N. İgual'ın, tasarlayıp yönettiği "Bir Gecede Binbir Gece" gösterisiyle müzik dolu bir gece yaşadı.

13 Ocak 2022 Perşembe
Müzik dolu gece...

İranlı sanatçı Shahzadeh N. İgual'ın, tasarlayıp yönettiği "Bir Gecede Binbir Gece" gösterisi, dün gece Kültürel Dönüşüm Derneği yararına Zorlu PSM Turkcell Platinium Sahnesi'nde gerçekleşti. İş ve cemiyet hayatından Figen-Hayati Babaoğlu, Zafer Kozanoğlu, Çiğdem Eşrefzade, Sibel Kerimoğlu'nun katıldığı müzik ziyafetinde davetliler İran müziği ve edebiyatıyla modern müziğe eşlik etti. İran edebiyatından seçtiği destanlardan ve şiirlerden dizeleri sahnede Türkçe ve Farsça yorumlayan sanatçı Shahzadeh N. İgualklasik, davetlilere unutulmaz bir müzik gecesi yaşattı.

Onur AYDIN



Shahzadeh N. İgualklasik Bir Gecede Binbir Gece Zorlu PSM Turkcell Platinium

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Vardar'dan anlamlı ziyaret!

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 2015 yılında sosyal sorumluluk projesiyle hayata geçirdikleri anaokulunu ziyaret etti.
Davetler Müzik dolu gece...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları Shahzadeh N. İgual'ın, tasarlayıp yönettiği "Bir Gecede Binbir Gece" gösterisiyle müzik dolu bir gece yaşadı.

Magazin Hattı Yeni koleksiyona özel davet!

Sosyetenin renkli simaları Şaziye Köz ile Çiğdem Kurt'un ev sahipliğinde düzenlenen davette bir araya geldi.
Caddeler Arnavutköy'de sürpriz ikili!

İş insanı Önder Öztarhan, Ezgi Karayel ile birlikte Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Renklerin içinde 'Saklambaç' sergisi...

Genç sanatçı Hazal Özgür’ün ilk kişisel sergisi ‘Saklambaç’ sanatseverlere kapılarını açtı.
Magazin Hattı Güzelleştiren davet!

Sosyetenin ünlü hanımları güzelleştiren etkinlikte bir araya geldi.
Güncel Boji artık Koç'a emanet!

İstanbul'da toplu taşımada dolaşmasıyla ünlenen Boji isimli köpeği, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç sahiplendi.

Güncel Miami'de yeni mağaza!

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markası Haremlique İstanbul'un İzmir ve İstanbul'da açtığı yeni mağazalarından sonra Miami’de de yeni bir mağaza açma sürecinde olduğunu duyurdu.

Güncel İş insanlarından sağlıklı etkinlik!

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Genç TİM Konseyi Üyeleri ile yürüyüş yaptı.

Güncel Boğaz'da evlendiler!

İş insanı Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara Mandarin Oriental İstanbul Kuruçeşme’de, iş ve cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı görkemli bir törenle dünya evine girdi.

Caddeler Çebiler'in yürüyüş keyfi!

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün eşi Berna Çebi ve kızı Elgiz Nur Çebi ile Bebek'te yürüyüş yaptı.
Caddeler Bebek'te alışveriş ve spor...

Sosyetenin ünlü hanımlarından Rezzan Benardete, Zeynep Üstünel ve Dilek Hanif, Bebek'te spor ve alışveriş yaparken objektiflere yakalandı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.