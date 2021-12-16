Davetler

Design Week Turkey başlıyor...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde düzenlenen Design Week Turkey’nin basın toplantısına sektörün duayen isimlerinin yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı.

16 Aralık 2021 Perşembe
Design Week Turkey başlıyor...

Türkiye’nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği Desing Week Türkiye Zorlu Center Hotel Raffles İstanbul, Balo Salonun da tüm destekçilerinin katıldığı bir basın toplantısıyla gerçekleşecek olan Haliç kongre merkezindeki etkinlikleri tanıttılar. Basın toplantısında T.C Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ve Tim Başkanı İsmail Gülle’nin konuşmasıyla başladı. Etkinliğe Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, iş insanı Sema Güral Sürmeli ve İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın da katıldı. Desing Week Türkiye, endüstriyel tasarım,moda tasarımı, tasarımda çevre ve sürdürülebilirlik,mücevherde tasarım,gastronomi,oyun ve resim gibi farklı alanlar olmak üzere 12 panel, 3’ü yabancı keynote, 61’i yurtiçinden olmak üzere 64 farklı konuşmacı, onlarca sergi, atölye, 9.Desing Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri Töreni ve İhracatçı Birlikleri Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapacak.

Onur AYDIN

Design Week Turkey tasarım TİM

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