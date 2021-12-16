Design Week Turkey başlıyor...

Türkiye’nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği Desing Week Türkiye Zorlu Center Hotel Raffles İstanbul, Balo Salonun da tüm destekçilerinin katıldığı bir basın toplantısıyla gerçekleşecek olan Haliç kongre merkezindeki etkinlikleri tanıttılar. Basın toplantısında T.C Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ve Tim Başkanı İsmail Gülle’nin konuşmasıyla başladı. Etkinliğe Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, iş insanı Sema Güral Sürmeli ve İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın da katıldı. Desing Week Türkiye, endüstriyel tasarım,moda tasarımı, tasarımda çevre ve sürdürülebilirlik,mücevherde tasarım,gastronomi,oyun ve resim gibi farklı alanlar olmak üzere 12 panel, 3’ü yabancı keynote, 61’i yurtiçinden olmak üzere 64 farklı konuşmacı, onlarca sergi, atölye, 9.Desing Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri Töreni ve İhracatçı Birlikleri Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapacak.

Onur AYDIN