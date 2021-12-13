Davetler

Boğaz'da keyifli buluşma...

Berrin Zorlu, Feryal Gülman, Bahar Şer ve Beyza Uyanoğlu gibi sosyetenin tanınmış isimleri Boğaz'da gerçekleşen etkinlikte bir araya geldi.

13 Aralık 2021 Pazartesi
Boğaz'da keyifli buluşma...

Hotel İstanbul Bosphorus, yılbaşı öncesi konuklarını ağırlamaya başladı. İş insanı Cavit Çağları’ın sahibi olduğu The Plaza Hotel’i yenileyerek yepyeni bir marka yaratan kızları Yasemin Çağlar ve Yeşim Çağlar Hattat, dostlarını davette ağırladı. Otelin roofunda bulunan restorantta verilen davete; Feryal Gülman, Monik İpekel, Bahar Şer, Berrin Zorlu, Beyza Uyanoğlu katıldı. Misafirler mekanın muhteşem manzarası eşliğinde İtalyan lezzetlerinden oluşan menüsünü deneyimlerken, dostları Yasemin Çağlar ve Yeşim Çağlar Hattat’ı markalarının başarısı için tebrik ettiler.

feryalgülman Yasemin Çağlar Yeşim Çağlar Berrin Zorlu

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