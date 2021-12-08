Sağlıklı yaşam için bir arada...

Uluslararası sağlık sektöründe ön plana çıkan Dentblue Internatinonal, İstanbul Başakşehir'den sonra ikinci şubesini Harbiye'de özel bir davetle hizmete açtı. Üç iş insanı Kadir Yücelbaş, Mehmet Akbul ve Halit Çömez tarafından açılan ve alanında uzman 25 doktor ve 50 personelle hastalarına hizmet sunan hastane, Almanya, Hollanda, Belçika, İran, Kuveyt ve BAE'nin ardından İstanbul'daki ikinci şubesini muhteşem bir açılışla gerçekleştirdi. İş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı açılışta davetliler ağız ve diş sağlığına dair önemli bilgileri alanında uzman doktorlardan dinledi. Aralarında Feryal Gülman, Burcu Hanif, Neşe Gönül, Hande Sezer Pekcan, Hülya Kalyoncu ve Burcu Hanif'in de olduğu cemiyet dünyasından ünlü isimler Harbiye'de hizmete giren kliniği ziyarete gelerek dişle ilgili son yıllarda gelişen tedaviler hakkında bilgi aldı.

Onur AYDIN