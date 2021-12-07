En Quality Yılbaşı Daveti...

Türkiye'nin en köklü cemiyet ve magazin dergilerinden Quality of Magazine'in Cahide Palazzo'da gerçekleşen yeni yıl daveti yıldızlar geçidine dönüştü. Gece, derginin genel yayın yönetmeni usta gazeteci Salih Keçeci’nin açılış konuşması ile başlarken, sunucular Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu gecenin açılışında yaptıkları koreografik dans şovları ile Cahide Palazzo'yu dolduranları kendilerine hayran bıraktılar. Şıklık ve zarafet yarışının yanı sıra iyilikte de birbirleri ile yarışan davetliler, sanatçı Akın Ekici tarafından geliri TESYEV'e bağışlanmak üzere gecede satışa çıkarılan eserleri almak için kıyasıya rekabet ettiler. Muhteşem geceye, Süleyman Orakçıoğlu, Nuri Develi, Arzu Kunt, Neşe-Ünsal Sert gibi iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler de katıldı.