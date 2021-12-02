Sanat tutkunlarına 'İstanbul Hikayeleri' sergisi!

Soho Residence ile Ron’s Art küratörlüğünde düzenlenen “İstanbul Hikayeleri” isimli sanat daveti misafirleriyle buluştu. Özel koleksiyon eserlerinin bir araya geldiği, Devrim Erbil gibi İstanbul deyince akla gelen en önemli sanatçımızın da birbirinden seçkin eserlerinin de yer aldığı bu davetimizi yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Burayı yaşayan bir sanat alanına da çevirmek gibi bir dileğimiz var. Bugün bu davetle İstanbul Hikayeleri ile bunun başlangıcını yaptık. Siz sanatseverlerin vesilesiyle de bu sanat etkinliğimizi kitlelerle paylaştık.

Hakan YAĞCI