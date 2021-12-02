Tohum Otizm alışveriş festivali başladı!

Tohum Otizm Vakfı x Le Bedesten Yılbaşı Alışveriş Şenliği kapılarını açtı. Katılımcılar seçkin markalardan yeni yıl hediyelerini keyifle seçerken aynı zamanda otizmli çocukları da destekledi. Tohum Otizm Vakfı x Le Bedesten Yılbaşı Alışveriş Şenliği Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’da gerçekleşti. Otizmli çocuklar yararına bu yıl 14. defa düzenlenen ve büyük ilgi gören alışveriş şenliği, bu yıl güçlerini online alışveriş sitesi Le Bedesten ile birleştirdi. Tohum Otizm Vakfı x Le Bedesten Yılbaşı Alışveriş Şenliği’nde, takı giyim, dekorasyon, ev tekstil ürünleri, mücevher, kozmetik, aksesuar ve antika gibi çeşitli pek çok konuda ürünleriyle ziyaretçiler ile buluşmaya devam etti. Bu yıl yine birçok tanınmış marka sosyal sorumluluk bilinci ile şenlikteki yerini aldı. Şirin Yalçın, Begüm Ayaydın, Aylin Tahincioğlu ve Zeynep Üstünel gibi birçok tanınmış simanın ziyaret ettiği Alışveriş Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Onur AYDIN