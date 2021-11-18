Sosyeteye özel davet...

Genç iş kadını Serra Türker markası Misela'nın yeni koleksiyonunu tanıttı. Türker, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yepyeni bir kategori ile modaseverlerle buluştu. Çantalar ve aksesuarlardan sonra ev kategorisi Misela’nın zamansız tasarımlarıda özel davette yerini aldı. Misela Living kategorisinde başlangıç olarak imza kokuları ile esansları özel hazırlanmış mumlar, Amerikan servisleri, tepsiler ve bardak altlıklarını sundu. İmza kokulu mumlar Serra Türker ve markası için büyük anlam ve önem taşıyan üç lokasyondan esinlenilerek ortaya çıktı. Özel davete Türker'in annesi Dilek Türker'in yanı sıra cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şirin Yalçın, Aylin Tahincioğlu, Zeynep Çarmıklı ve Şebnem Çapa gibi isimler katıldı.

Onur AYDIN