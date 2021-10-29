Davetler

Contemporary İstanbul Vakfı’nda anlamlı buluşma...

Contemporary Istanbul Vakfı’nın Fişekhane’de bulunan sanat mekanı Cocoon, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Op. Dr. Dilek Avşar ve Artkolik Güncel Sanat Platformu’nun kurucusu Nazlı Keçili’nin konuşmacı olarak katıldığı “Kadın ve Sanat” paneline ev sahipliği yaptı.

29 Ekim 2021 Cuma
Contemporary İstanbul Vakfı’nda anlamlı buluşma...

Hem dünyada hem de ülkemizde en sık görülen ilk 10 kanser türü arasında yer alan meme kanserinin erken tanısına dikkat çekmek ve kadınları bilinçlendirmek için dünya genelinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak yapılan kampanyalara Contemporary Istanbul Vakfı da “Kadın ve Sanat” paneline ev sahipliği yaparak destek oldu. Panele konuşmacı olarak katılan Op. Dr. Dilek Avşar kadınlara, meme kanseri, erken tanı ve rutin kontroller hakkında bilgilendirmelerde bulunduktan sonra, Op. Dr. Dilek Avşar ve Nazlı Keçili, “Kadın, estetik ve sanat” başlıklarının ele alındığı birer konuşma yapıtlar. Bu anlamlı günde Cocoon’a panele konuk olarak katılanlar isimler arasında, Reyhan İpekel, Nilgün Keçili de bulunuyordu. Cocoon’a gelen konuklar panel sonunda Yves Rocher Vakfı ve Contemporary Istanbul Vakfı iş birliğiyle küratörlüğünü Ayça Okay’ın yaptığı Terra İcnogita/Keşfedilmemiş Topraklar Sergisi’ni de gezdiler.

Artkolik Contemporary Istanbul Vakfı Kadın ve Sanat Nazlı Keçili Op. Dr Dilek Avşar

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