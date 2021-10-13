Davetler

Sağlıklı yaşam için bir arada...

Turkcell Platinum Park’ta düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam ve Spor’ etkinliği ile Dila, Nida Bozkurt, Beyhan Benardete ve Nergis Pekuysal sağlıklı yaşam için bir araya geldi.

13 Ekim 2021 Çarşamba
Sağlıklı yaşam için bir arada...

Turkcell Platinum sağlıklı yaşam ve spor içerikleri ile zenginleşiyor. Bu kapsamda hayata geçen yeni faydaları koçluğunu Ayşe Tolga’nın üstlendiği sağlıklı yaşam ve spor etkinliği ile tanıtıldı. Sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü ismin bir araya geldiği etkinliğe Beyhan Benardete, Nergis Pekuysal, Dila Bulut ve Nida Bozkurt gibi birçok isim katıldı. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Turkcell Platinum’a sağlıklı yaşam ve spor ile ilgili çok özel ayrıcalıklar ve fırsatlar ekledik. Yeni eklediğimiz ‘Kazandıran Adımlar’ ve ‘Kazandıran Rotalar’ kurguları ile müşterilerimizin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını pekiştirmeye katkı sağlamak istiyoruz. Bizi bu özel günde yalnız bırakmayan tüm isimlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.” Ünlü isimler Turkcell Platinum Park’ta düzenlenen etkinlik kapsamında ilk olarak kendileri için özel hazırlanan rotada doğa yürüyüşü yaparak temiz havanın keyfini çıkardı. Parkurda keyifli bir yürüyüş yapan ünlüler ardından sağlıklı yemek atölyesine katılarak birbirinden özel tarifleri öğrenme ve tadım yapma şansına sahip oldu.

Onur AYDIN

Sağlıklı Yaşam ve Spor Turkcell Platinum Park NİDADİLABOZKURT beyhanbenardete

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Sağlıklı yaşam için bir arada...

Turkcell Platinum Park’ta düzenlenen ‘Sağlıklı Yaşam ve Spor’ etkinliği ile Dila, Nida Bozkurt, Beyhan Benardete ve Nergis Pekuysal sağlıklı yaşam için bir araya geldi.
Güncel Yeni rota 'Diyarbakır'

Türkiye’nin her noktasını keşfeden Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, iç turizmin önemine dikkati çekmek amacıyla Diyarbakır'daydı.
Güncel 'Nice senelerimize'

Ceyda Ateş Toplusoy, iş insanı eşi Buğra Toplusoy ile evliliğinin 3. yıl dönümünü kutladı.

Moda 'Fashion Week İstanbul' başladı!

Türkiye’nin uluslararası çaptaki en önemli organizasyonlarından biri olan ve 12-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Fashion Week İstanbul, başladı.

Moda İstanbul'da moda rüzgarı...

İstanbul Moda Haftası kapsamında, dijital olarak yayınlanan Y Plus By Yakup Biçer SS22 “Kod” adlı koleksiyonu defilesi, moda severlerin beğenisine sunuldu.
Güncel Antebi çifti boşandı!

İş insanı İzzet Antebi 2009 yılında hayatını birleştirdiği Didem Antebi ile ayrıldı.
Davetler Yeni koleksiyon alışveriş etkinliğinde...

Sonbahar-Kış mevsiminin kilit kombinlerini beşinci sezonunda bir araya getiren Melis Ağazat Koleksiyonu, alışveriş etkinliğiyle tanıtıldı.
Davetler Sokak hayvanları yararına davet!

İlk lüks evcil hayvan taşıyıcı çantalarını yaratan Emre Ertürk, HAÇİKO Derneği ile sokak hayvanları yararına şık bir davet verdi.
Magazin Hattı Özel tasarımlara açılış!

Yaşam alanlarına prestij katan projeler ve dünyaca ünlü dekorasyon markalarının tasarımlarını misafirleri ile buluşturan İbrahim Güler Design Studio, kapılarını çok özel bir davetle açtı.

Magazin Hattı Gülman'dan dost ziyareti

Feryal Gülman yakın arkadaşı Aysun Kaya'yı güzellik merkezinde ziyaret etti.
Güncel Boyner'in sanat gezisi

Ayşe Boyner, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sanat gezisini paylaştı.
Güncel Londra'ya eğitim ziyareti!

İş insanı Nejdet Ayayadın ve eşi Emel Ayayadın'ın kızları eğitim için Londra'ya gitti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.