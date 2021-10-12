Davetler

Sokak hayvanları yararına davet!

İlk lüks evcil hayvan taşıyıcı çantalarını yaratan Emre Ertürk, HAÇİKO Derneği ile sokak hayvanları yararına şık bir davet verdi.

12 Ekim 2021 Salı
Sokak hayvanları yararına davet!

2000 yılında, dünyada bir ilk kabul edilen, uçak yolculuğu için özel tasarlanan, lüks kedi köpek çantaların ilk tasarımcısı Emre Ertürk'ün çantaları HAÇİKO için satıldı. New York'ta havayolları onaylı ilk lüks evcil hayvan taşıyıcı çantalarını yaratan Emre Ertürk, HAÇİKO Başkan’ı Ömür Gedik ile Swiss Otel’de sokak hayvanları yararına şık bir davet verdi. ENY evcil hayvan taşıma çantaları Pet Penthouse serisinin tanıtıldığı etkinliğe Pınar Eczacıbaşı, Yasemin Gülman, Reyhan İpekel gibi cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yanı sıra onur konuğu olarak filantropist Meera Gandhi de katıldı. Petstylist Nurbanu Büyüktuna ve Manifesto’nun destek verdiği etkinlikte Emre Ertürk’ün ve Redart sanatçılarından Sevtap Yılmaz’ın tabloları da satışa çıkarıldı.

Onur AYDIN

HAÇİKO Emre Ertürk sokak hayvanları

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