Sosyeteden Haluk Levent'e destek!

Ağustos ayında Manavgat'ta gerçekleşen yangın felaketinden etkilenen mağdurlara yardım için düğmeye basan sanatçı Haluk Levent, Manavgat orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara destek vermek amacıyla Rus Kızılordu Korosu ile birlikte bir konser gerçekleştirdi. Manavgat Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen konserde, binlerce vatandaş Manavgat halkına destek olmak amacıyla bilet aldı. Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen konserde, Haluk Levent, Rus Kızılordu Korusu ile birlikte Cumhuriyet Marşları’nı seslendirdi. Ayrıca konserde Rus Marşları’na da yer verildi. Konsere cemiyet hayatının yardımsever hanımları da büyük ilgi gösterdi. Konserde Levent'in şarkılarına Feryal Gülman, Neşe Gönül, Monik İpekel ve Asuman Tokgöz gibi ünlü isimler eşlik ederek destek oldu.