Sanat tutkunları Contemporary İstanbul'da...

Bu yıl 16.'sı Habertürk ve Bloomberg HT medya sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary İstanbul, Tersane İstanbul'da kapılarını 5 Ekim'de sanatseverlere açtı. 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri, uluslararası basını ve de sanatseverleri Tersane İstanbul’da ağırlayan fuarda, sanatseverler, 30 sanatçının büyük ölçekli iş ve heykellerin yer aldığı -The Yard- açık alan yerleştirmesinde, ölçekli işler üretmek için kumaşı tercih eden Rachel Hayes’in enstalasyonunu, sanatın sürdürülebilirliğine dikkat çeken – Gelecek için Bayraklar- sergisini, 100 yaşındaki heykelci : İlhan Koman sergisini, 15 kadın sanatçının yer aldığı Akrasia sergisini, Sıtkı Kösemen – Dönüşümler Sergisi ile 1970’lerden başlayan siyah-beyaz Bodrum fotoğraflarını, Burhan Doğançay ile Ekrem Yalçındağ’ın eserlerinin birbirlerine dokunuşları sergisini hafta boyunca fuar alanında görme fırsatı bulacak. Sergiyi üçüncü gününde ziyaret eden Edvina Sponza, Aytek Şavkan ve eşi Gözde Şavkan gibi cemiyet hayatının ünlü simaları günboyu sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Onur AYDIN