Işık'tan “Her Dem İstanbul” solo sergisi...

İstanbul Boğazı’nın etkileyici manzarasına karşı konumlanan otelde sanat danışmanları Dr. Gizem Pamukçu ve Hülya Şekercioğlu’nun katkılarıyla, sanatçı Kenan Işık’ın “Her Dem İstanbul” isimli solo sergisinin görkemli açılış daveti gerçekleşti. Davete aralarında Pınar Eczacıbaşı, Elif Edes Tapan, Zeynep Germen, Serap Tibuk gibi isimlerin olduğu iş, cemiyet ve sanat dünyasının ünlü simalarının katıldığı sergi, ekim ayı sonuna dek sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. İstanbul’un dinamik yapısını eserlerine yansıtan Kenan Işık, İstanbul’un güzelliğinin yanı sıra karmaşık yaşantısını da çizgileriyle vurguluyor. Çalışmalarında metalik boya, zift, tel, gibi pek çok farklı malzeme kullanan sanatçı, sergide yer alan

çalışmaların tekniğini ise, birbirlerine yaklaştıkça netleşen, kaynaştıkça da muhteşemleşen fırça darbeli renk geçişleri ile bir özerklik olarak ifade ediyor.

Onur AYDIN