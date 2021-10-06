'16. Contemporary İstanbul' kapılarını açtı!

Bu yıl 16.'sı gerçekleşen Contemporary İstanbul, Tersane İstanbul'da kapılarını açtı. 5-10 Ekim tarihleri arasında sanat severleri ağırlayacak olan ve Habertürk ile Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary İstanbul'da Hepsiburada'nın yeni sanat platformu SanatBurada sergisi ön plana çıktı. SanatBurada platformu üzerinden gezebileceği ve dilediği eserleri satın alabildiği sergide, 14 kadın sanatçının eserleri yer aldı. Bu sergiden edilen gelir ise, Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacak olması davetlilerin takdirini kazandı. Contemporary İstanbul'a geçtiğimiz yıllardan daha fazla davetlinin katıldığı gözlemlenirken, etkinliğe gün boyu iş, sanat ve cemiyet dünyasından onlarca isim katıldı. Sergiye katılan isimlerin arasında ise Tansa Mermerci, Pervin Ersoy, Elif Dürüst, Çiğdem Simavi, Aylin Tahincioğlu, Murat Özyeğin, Berrin Zorlu vardı.

ALİ GÜRELİ, ''ÇAĞDAŞ SANATIN GELİŞİMİ İÇİN FARKLI PROJELERE İMZA ATACAĞIZ'

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Hepsiburada ile bu sergiyle ilk adımını attıkları uzun süreli işbirliğine yönelik şunları söyledi: “Dünyada ve ülkemizde dijitalleşerek ve genişleyerek büyümesi izlenen sanat pazarı, kaçınılmaz olarak genç kitlelerin de öncelikli ilgi alanları arasına girecektir. Bu bağlamda Contemporary İstanbul olarak, sanat ve sanat ekonomisinin dijitalleşme gelişiminin izlenmesi için birlikte bir planlama sürecini başlatmak amacı ile iş birliği yapma anlayışını benimsedik. Bununla birlikte, iş birliğimizin temelini sanatta dijitalleşme olarak belirlemiş olsak da, Hepsiburada ile birlikte Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimi için farklı projelere de birlikte imza atacağız. Bu yaklaşımın ilk adımı olarak, Tersane İstanbul’da 5-10 Ekim arasında kapılarını açan 16. Contemporary İstanbul’da, Contemporary Istanbul Vakfı’nın düzenlediği ve küratörlüğünü Ayça Okay’ın yaptığı sergide 14 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı Akrasia sergisini gerçekleştirdik. Sergiden elde edilecek gelirin Otizmli çocuklar için yaptığı başarılı çalışmalarla herkesin sevgisini ve takdirini kazanmış Tohum Otizm Vakfı’na aktarılacak olmasından da son derece mutluyuz.” dedi.

57 GALERİ İLE PANDEMİ SONRASI İLK ULUSLARARASI FUAR

Pandemi sonrasında gerçekleşen Contemporary Istanbul, 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri, uluslararası basını ve de sanatseverleri Tersane İstanbul’da ağırlıyor. Bloomberg HT ve Habertürk medya sponsorluğunda gerçekleşen fuarda, sanatseverler, 30 sanatçının büyük ölçekli iş ve heykellerin yer aldığı -The Yard- açık alan yerleştirmesinde, ölçekli işler üretmek için kumaşı tercih eden Rachel Hayes’in enstalasyonunu, sanatın sürdürülebilirliğine dikkat çeken – Gelecek için Bayraklar- sergisini, 100 yaşındaki heykelci : İlhan Koman sergisini, 15 kadın sanatçının yer aldığı Akrasia sergisini, Sıtkı Kösemen – Dönüşümler Sergisi ile 1970’lerden başlayan siyah-beyaz Bodrum fotoğraflarını, Burhan Doğançay ile Ekrem Yalçındağ’ın eserlerinin birbirlerine dokunuşları sergisini hafta boyunca fuar alanında görme fırsatı bulacak.

İSTANBUL VE YURTDIŞINDAN GALERİLER BU FUARDA

Contemporary İstanbul'da bu yıl Seul'den AB gallery, İstanbul'dan Ambidexter, Düsseldorf'tan Anna Laudel, İstanbul'dan Arton İstanbul, Art Refinery, Artopol, Tahran'dan Bavan Gallery, İstanbul'dan Bozlu Art Project, Büro Sarıgedik, C.A.M. Galeri, New York'tan C24, Zürih'ten Claudia Schmidt, İstanbul'dan Dirimart, Faar Art Gallery, Galeri 77, Galeri Binyıl, Galeri Diani, Galeri Miz, Galeri Nev, Barselona'dan Galeria Joan Gaspar, İstanbul'dan Galerist, Berlin'den Hotel Mond Fine Art, Tahran'dan Iranshahr Art Gallery, İstanbul'dan İstanbul 74, Londra'dan JD Malat Gallery, JD Malat Project, Tahran'dan Khak Gallery, Lizbon'dan Mariana Custodio, New York'tan Marlborough Gallery, İstanbul'dan Martch Art Project, Kiev'den Mironova Gallery, Tahran'dan Mohsen Gallery, İstanbul'dan Öktem Aykut, Onearc Galeri, PG Art Gallery, PI ARTWORKS, PILEVNELI, Berlin İstanbul x König, İstanbul'dan Pilot Galeri, Piramid Sanat, Red Art, Sanatorium, Moskova'dan Szana Gallery, Barselona'dan Villa Del Arte, İstanbul'dan Vision Art Platform, X-IST, Berlin'den Zilberman galerileri yer alıyor.

Onur AYDIN