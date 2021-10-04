Davetler

TİM delegeleri Antalya'da buluştu

TİM tarafından geleneksel hale getirilen TİM Delegeler Buluşması, Antalya Belek'te gerçekleştirildi.

04 Ekim 2021 Pazartesi
TİM delegeleri Antalya'da buluştu

TİM tarafından geleneksel hale getirilen TİM Delegeler Buluşması, Antalya Belek'te gerçekleştirildi. Alanında uzman isimlerin katıldığı söyleşi ve panellerin düzenlendiği, yoğun katılımın olduğu buluşmada, farklı bölgelerdeki delegeler ile TİM Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 600'ü aşkın ihracatçı, TİM Başkanı Gülle'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Buluşmada, 2 gün boyunca ekonomi, 300 milyar dolarlık ihracat hedefi, teknoloji, küresel ticaret, dünyadaki gelişmeler, sağlık ve yaşam konuşuldu. TİM Başkanı Gülle, etkinlikte TİM'in faaliyetleriyle ilgili delegelere sunum yaptı. Buluşmada büyük aile fotoğrafı da çekildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracat ailesinin, son 13 ayın 11'inde aylık ihracat rekoru kırmayı başardığını belirterek, "Eylül ayında tarihimizde ilk defa aylık bazda 20 milyar dolar ihracatı aştık. Bu tarihi ihracat rakamlarının beşte biri, TİM'in 439 delegesi tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

TİM ismailgülle Antalya

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