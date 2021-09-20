İş dünyası buluştu!

İş ve sanat dünyasının önde gelen seçkin isimleri The Bo Viera, Aston Martin Turkey ve Panerai ev sahipliğinde bir araya geldi. 120 seçkin konuk DJ Burak Yeter performansı eşliğinde eğlenirken davetlilerden Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Efe Bezci'de aynı zamanda Aston Martin Turkey, İstanbul Yeniköy Showroom’unda sergilenen ve markanın tarihinde ilk kez üretmiş olduğu modellerini yakından inceleme fırsatı buldu. Konuklar toplam 150 dönüm arazi üzerinde, 1.2 kilometrelik sahil şeridi ve toplam 310 adet villa ve rezidansı ile Bodrum’un en prestijli projesi hakkında detaylı bilgi aldılar. İtalyan tasarımı ve İsviçre teknolojisinin mükemmel birleşimi ile hayal gücü ve yaratıcılığın sınırlarını zorlamaktan çekinmeyen saatlerin yeni çıkan modellerini yakından görme fırsatı bulan davetliler için unutulmaz bir gece oldu.