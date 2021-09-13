İş dünyası sahada...

Matrix Travel tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve dünyanın en geniş katılımlı şirketler arası golf turnuvası olarak bilinen World Corporate Golf Challenge 2021, OPET’in ana sponsorluğunda, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Regnum Golf & Country Club Bodrum’da düzenlendi. World Corporate Golf Challenge 2021 finalini Lumberjack takımı adına mücadele eden İsmail Erdoğan ve Mehmet Ziylan ikilisi toplamda 154 puan ile birinci tamamlayarak Cascais’de 1-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek WCGC 2021 Dünya Finaline katılmaya hak kazandı. Düzenlenen törende Bloomberg HT'nin ödülünü Yavuz Üngör, HT Kulüp Genel Yayın Yönetmeni Reşat Balcıoğlu'na takdim etti.

Hakan YAĞCI