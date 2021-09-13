Davetler

İş dünyası sahada...

World Corporate Golf Challenge (WCGC) Turkey, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti

13 Eylül 2021 Pazartesi
İş dünyası sahada...

Matrix Travel tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ve dünyanın en geniş katılımlı şirketler arası golf turnuvası olarak bilinen World Corporate Golf Challenge 2021, OPET’in ana sponsorluğunda, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Regnum Golf & Country Club Bodrum’da düzenlendi. World Corporate Golf Challenge 2021 finalini Lumberjack takımı adına mücadele eden İsmail Erdoğan ve Mehmet Ziylan ikilisi toplamda 154 puan ile birinci tamamlayarak Cascais’de 1-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek WCGC 2021 Dünya Finaline katılmaya hak kazandı. Düzenlenen törende Bloomberg HT'nin ödülünü Yavuz Üngör, HT Kulüp Genel Yayın Yönetmeni Reşat Balcıoğlu'na takdim etti.

Hakan YAĞCI

golf World Corporate Golf Challenge 2021 Bloomberg HT

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler İş dünyası sahada...

World Corporate Golf Challenge (WCGC) Turkey, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti
Davetler Ziylan'a birincilik şakası

World Corporate Golf Challenge (WCGC) Turkey'de, Lumberjack takımı adına mücadele ederek birincilik kazanan Mehmet Ziylan ve İsmail Erdoğan'ın galibiyetleri geleneksel havuz şakasıyla kutlandı.
Jet Set MTV Film ve TV Ödülleri sahiplerini buldu

MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da görkemli şovlar ve yıldızlar geçidiyle sahiplerini buldu.

Haftanın Şıkları Jean uyumu...

Beyza Uyanoğlu
Tatil Uzun bir aradan sonra ilk kez Cannes...

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, pandemi dolayısıyla yurtdışına çıkmıyordu. Akın arkadaşlarıyla uzun bir aranın ardından Cannes'a gitti
Güncel İlim ve bilime inanıyor, aşılanıyor...

İş insanı Leyla Alaton, 2 doz Sinovac sonrası ikinci doz Biontech aşısı olmasını duyurdu
Güncel Dürüst'le Sanatın Ruhu devam ediyor...

İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, ekimde yayınlanacak yeni bölüm için çekimlere başladı.

Haftanın Şıkları Sade ve çabasız şıklık...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan
Magazin Hattı Sürmeli, 'Pandemide tasarıma odaklandık'

Kütahya Porselen’in Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı
Magazin Hattı Bodrum'da çağdaş sanat...

Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Bubi Bodrum Zai’ de ‘Kafesler’ adlı sergisinin açılışını ünlü konuklar katılımıyla gerçekleştirdi.

Magazin Hattı Yenilenen mağazaya özel açılış...

Boyner Cadde, yenilenen yüzüyle Erenköy'de hizmete açıldı
Davetler Ömür boyu mutluluğa 'EVET'...

Adilcan Benardete ile Sevda Çamlıca, iş, siyaset ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katıldığı düğün töreniyle evlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.