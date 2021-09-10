Sanatseverleri heyecanlandıran sergi...

Şehrin sanat üssü olarak anılan Tomtom Kırmızı’da yer alan Kent Galerileri Sergisi, Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Ece Kurdoğlu, Emek Külür, Meltem Demir, Emek Külür,Hande Sezer Pekcan, Ruken Mızraklı, Sibel Kerimoğlu gibi iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri ziyaret etti. Yaşayan enstalasyonların üzerine uygulanan boyalarla hayata geçirdiği “Nippon Paint Kent Galerileri Sergisi”, Türkiye’nin çeşitli illerinden sonra Tomtom Kırmızı’da İstanbullularla buluştu. Serginin konsept tasarımını başarılı tasarımcı ve mimar Renda Helin Çilalioğlu Çizer yaptı. Renklerin dünyasına giren ve tasarımlara yoğun ilgi gösteren misafirler, bu sergiyle adeta görsel ve duyusal bir şölen yaşadı.

Hakan YAĞCI