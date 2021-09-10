Ömür boyu mutluluğa 'EVET'...

Adil - Beyhan Benardete çiftinin oğulları Adilcan Benardete, hayatını Sevda Çamlıca ile birleştirdi. İş, siyaset, cemiyet dünyasından çok sayıda değerli ismin katıldığı düğün töreninde başta eski Başbakan Yardımcılarımızdan Hüsamettin Özkan, Rahmi Koç gibi değerli isimler hazır bulundu. Sevda Çamlıca gelinliğini Pronovias marka tercih ederken, Adilcan Benardete damatlığını Sarti Custom Made'den seçti. Kemer Country'de gerçekleşen düğün daveti, pandemi kurallarına uygun olarak yapıldı. Çift, koronavirüs dolayısıyla balayını erteledi.

Hakan YAĞCI