İstanbul sanatla buluştu

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Contemporary Istanbul, birçok sanatsevere ikinci gününde de kapılarını açtı. Avrupa, Amerika ve Asya’nın en önemli galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyonerlerini bir araya getirerek muhteşem eserlere ev sahipliği yapan galeriyi cemiyet hayatının ünlü simaları da gezme fırsatı buldu. Sanat eserlerini inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Contemporary Istanbul'un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli'nin eşi Rabia Güreli ile sohbet etti. Sanat tutkunu Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton'da eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Pınar Talay ve Çiğdem Kamer gibi cemiyet hayatının birçok tanınmış siması da galeriyi gezerek sanatçılara destek oldu.

Ferit TUĞLUK