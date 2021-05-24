Davetler

Antalya'da özel tanıtım!

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve ailesi NG Phaselis Bay Otel’i yaptığı basın toplantısıyla tanıttı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi
Antalya'da özel tanıtım!

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, 1,5 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirdikleri NG Phaselis Bay Otel’i yaptığı basın toplantısıyla tanıttı. Özel tanıtımda NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Semal Güral Sürmeli'de hazır bulundu. Antalya Kemer Göynük’te konumlanan NG Phaselis Bay Oteli’nin tanıtım toplantısında konuşan NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “Turizm sektöründe 4’üncü otelimizi hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Otel bölgedeki 3 eşsiz koydan birinde yer alıyor. NG Ailesi olarak girdiğimiz hemen her sektörde zoru başarma ve iddialı olanı yapma hedefimiz var. Antalya’daki turizm yatırımımızda da bu heyecan ve bu hedefle yola çıktık. Projeyi geliştirmeden önce aylarca üzerinde düşündük. Çalışmalarımız tam 18 ay sürdü” dedi. NG Phaselis Bay’la Türk turizm sektörüne yepyeni bir dinamizm getirdiklerini vurgulayan Erkan Güral: "Biz burada otelden daha çok yeni bir hizmet anlayışı, yeni bir konsept hayata geçiriyoruz. Misafirlerimizi ruhen ve bedenen şımartmak istiyoruz. Dileyen misafirlerimizi özel jet ile alıp otelimizde en iyi şekilde ağırladıktan sonra evlerine bırakacağız."

Onur AYDIN

NG Phaselis Bay Otel Erkan Güral NG Kütahya Seramik Nafi Güral

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