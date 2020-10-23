Kanun'dan hayvanlara destek sergisi

Ressam Tülin Kanun, Bi-re-y Bir Resim Yap projesinin 5.’sini Hayvan Hakları için hayata geçirdi.

Ressam Tülin Kanun, Bi-re-y Bir Resim Yap projesinin 5.’sini Hayvan Hakları için hayata geçirdi. Hem çocukları hem de hayvanları destekleyen Bi-Re-Y projesi önceki gün İstanbul Kent Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu sene pandemiden dolayı projenin kapsamını farklılaştıran Tülin Kanun, Bi-Re-Y 5’te kendi kişisel resimlerini ve eğitim verdiği öğrencilerinin de birer tablolarını sergiledi. Serginin teması ‘Hayvan Figürleri’ydi. 17 tablonun satıldığı geceye Suzan Şen, Müge Tezman Sırmabıyık, Nail Yiğittaş katıldı. 15.000 TL’lik en pahalı tabloyu alarak heme çocuklara hem de hayvanlara destek olan yapımcı Nusret Toplar “Dikkat Köpek Var” dizisini yakında dijital platformda yayınlayacak. Bi-Re-Y’in 5.’sinde bu kez 20 öğrenci resimlerini sergileme fırsatı buldu, satılan tablolardan elde edilen gelir Suzan Şen’in destek verdiği ‘Silivri Canları İkinci Hayat Melekleri Derneği’ne bağışlandı.

Onur AYDIN