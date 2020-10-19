Meme kanserine dikkat çektiler!

Türrkiyenin sağlık sektöründe öncü hastanesi, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı ekimde toplum sağlığına verdiği değerden yola çıkarak geniş çaplı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. “Meme Kanserini Tanıyoruz” sosyal sorumluluk projesinde, meme kanserinde yılda bir kez yapılan sağlık kontrolü ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekmek için birçok iş insanı, sanatçı, sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri gönüllü olarak yer aldı.

“Meme Kanserini Tanıyoruz” sosyal sorumluluk projesi için oluşturulan ve kanseri riskini azaltıcı sebzelerle yapılan çekimlere yine sebzelerle perküsyon düzenlenmesi yapılmış Mozart’ın klasik bir eseri eşlik etti. Zorlu Center AVM’de yapılan serginin açılışına projeye destek veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Feryal Gülman, Demet Sabancı, Neşe Gönül, Monik İpekel, Suzan Toplusoy, Genel Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Levhi Akın ve Doç. Dr. Beyza Özçınar, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, Herkese Kitap Vakfı Başkanı Bülent Şenver, Anne Meclisi Derneği Başkanı Oya Kalender gibi isimler katıldı. Sanat ve cemiyet dünyasından pek çok gönüllünün katıldığı sergide meme kanserine dikkat çekilerek senede bir kere çekilen mamografinin erken teşhis için önemi vurgulandı. Toplum sağlığına verdikleri önemden yola çıkarak projeyi başlattıklarını belirten, Grup Koordinatörü Meri İstiroti: Toplumsal bilinci oluşturma ve farkındalık sağlamak en önemli görevimiz. Meme kanserinde erken teşhis büyük önem taşıyor. Hedefimiz; kanser için yapacağımız taramaya inşaları teşvik etmek ve doğru bir biçimde yönlendirerek erken tanının hayat kurtardığı gerçeğine bir kez daha dikkat çekmek” diyor.

Onur AYDIN