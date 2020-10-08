Yalıda özel davet...

Türkiye’nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü propolis üreticisi yepyeni reklam filminin ilk gösterimini Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirdi.

Türkiye'nin tek yerli inovasyon ödüllü propolis üreticisi yepyeni reklam filminin ilk gösterimini Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen lansmana Emine Sabancı Kamışlı, Nilüfer Bulut ve Dilara Koçak gibi isimler katıldı. Covıd-19 hijyen ve sosyal mesafe düzenlemeleri ve kuralları kapsamında düzenlenen etkinlikte misafirler, yeni reklam filmini izledi; film büyük beğeni topladı. Markanın kurucularından, Genel Müdür Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, firmanın ve filmin hikayesini anlattı. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeliyle yerli propolis üretimini başlatmak için, 2013 yılında, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte İTÜ ARI Teknokentte markanın Propolisi KOSGEB AR-GE desteği ile kurduklarını belirtti. 7 yıl önce 10 arıcı ile çıktıkları yolculuğa, bugün 4000 sözleşmeli arıcı ve 450.000 arı kovanı ile devam ettiklerini ifade etti.

Onur AYDIN