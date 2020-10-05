'Fatih' tablosuna özel gösterim

İBB tarafından Londra'daki müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimi yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti 1453'te fetheden Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'nin atölyesinde yapılan orijinal tabloyu, Londra'daki dünyaca ünlü Christie's salonunda, geçtiğimiz 25 Haziran'da gerçekleştirilen müzayedede satın almıştı. Tablo, yaklaşık 2 aylık sürecin ardından, 26 Ağustos'ta yuvasına dönmüş, İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasında özel olarak tasarlanan depoda dinlenmeye alınmıştı. İstanbul'un kurtuluşunun 97'nci yıldönümünün kutlanacağı 6 Ekim'de halka açılacak tablonun öngösterimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile birlikte eski CHP Genel Başkanları, eski bakanlar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, milletvekilleri, belediye başkanları ve İBB Meclis üyelerinden oluşan konuklarını kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, daha sonra kameraların karşısına geçti. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in, Anadolu topraklarının yetiştirdiği en özel isimlerin başında geldiğini vurguladı.

Onur AYDIN