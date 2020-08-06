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Göcek'te özel tanıtım...

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Ünlü giyim markası BİSSE, yeni koleksiyonunu Göcek'te seçkin simalara tanıttı.

Türkiye’nin hazır giyimdeki en köklü markalarından BİSSE, denizlerin esintilerini desenlerine taşıyan yeni “Marine” koleksiyonunu mavi yolculukta en çok tercih bölgelerden Göcek’te yer alan ve dünya jet setinin de tekneleriyle ziyaret ettiği Adaia Göcek’te Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri ile tanıttı. BİSSE’nin Adaia Göcek’te gözlerden uzak, yıldızların altında düzenlediği Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konserine başta Mustafa ve Asiye Kefeli ile Onur, Cansu ve Mustafa Batu Kefeli olmak üzere Mete ve Rahşan Düren, Hüsnü ve Asuman Güreli, Fatih ve Figen Kıral, Mehmet ve Meltem Demir gibi iş dünyası, medya ve cemiyet hayatından önde gelen isimler katıldı. Misafirler davetin tadını Göcek'te çıkarttı.

Hakan YAĞCI

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Göcekte özel tanıtım... Bisse GÖCEK
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