Türkbükü'nde turizm sohbeti...

Jolly Tur önceki gün Bodrum Türkbükü'ndeki Mavi Suite Otel'de otel sahipleri ve genel müdürler ile turizm sohbeti için akşam yemeğinde bir araya geldi.

Jolly Tur önceki gün Bodrum Türkbükü'ndeki Mavi Suite Otel'de otel sahipleri ve genel müdürler ile turizm sohbeti için akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Jolly Tur Onursal Başkanı Sinan Vardar ve Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan'la birlikte Bodrum'daki birçok otelin yetkililerinden oluşan 50 kişi katıldı. Gelen gazetecilerle sohbet eden Mete Vardar: "Şu an yaşadığımız şey çok kolay bir süreç değil. Biz de hazirana kadar ofislerimizi kapatmıştık. 1 Haziran itibariyle 155 acentamızla beraber tüm ofislerimizi açtık. Tüm kadromuzla beraber çok daha heyecanlı, istekli bir şekilde işimizin başındayız. Çünkü biz işimizi ticari olarak yapmıyoruz, sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Yani tatilden mutlu dönen misafir bizi aile olarak, şirketteki çalışma arkadaşlarımızı dahil mutlu ediyor. Bu hastalık hala devam ediyor fakat sağlığımız için gerekli önlemleri alarak bununla yaşamayı öğreneceğiz. Bizim de bu sezon için son 10 gündür satışlarımız başladı. İnsanlara hep şunu söylüyoruz; tatil bir lüks değil, tatil bir ihtiyaç. Hatta bir sloganımız var. 'Reçeteye tatil yaz.' diyoruz.

Onur AYDIN