Galeri Diani, öncü sanatçı Hülya Düzenli’nin doku, renk ve duyusal algıyı harmanladığı “Bak” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 21 Kasım–12 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek sergi, izleyiciyi dokunma ve görme duyularını bir arada kullanarak sanatın birleştirici gücünü deneyimlemeye davet ediyor. Hülya Düzenli, sanatı toplumsal değerler etrafında biçimlenen ortak bir yaşam ve duygu dili olarak konumlandırıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avrupa Birliği nezdinde tescillenen özgün "Renk Alfabesi" buluşuyla şekillenen bu süreç, sanatı kalıplaşmış sınırların ötesinde birleştirici bir köprüye dönüştürüyor. Görme eyleminin ışığa bağlı yapısına karşılık, dokunma duyusunun sunduğu zamansız algı imkânından yola çıkan sanatçı; tuval yüzeyinde kabarttığı çizgi yönleriyle her bir rengi parmak uçlarıyla hissedilen dokunsal kodlara dönüştürüyor. Sanatçı Hülya Düzenli, serginin düşünsel temelini ve sanata yaklaşımını şu sözlerle ifade ediyor: ​“Sanat yapıtı; gerçeğin algısı olduğu kadar sanatçının işaret etmek istediği gerçeğin ifadesidir. Mükemmel bir sanat yapıtı; kendi zamanına ait olan, geleceğe ilişkin uyaranlar içeren ve insana dokunan bir yaklaşıma sahip olmalıdır. Benim için resim sanatı, birliktelikle çoğalan ve insana dair ortak değerleri paylaştığımız bir yaşam biçimidir.” Tuval üzerindeki dokulu alanlar ve renk alfabesi aracılığıyla biçimlenen bu özel seçki, izleyicileri sadece bakan ve düşünen birer takipçi olmanın ötesine geçerek yalnızca gözleriyle bakmaya değil, dokunarak hissetmeye ve sanatın dönüştürücü gücünü beraber deneyimlemeye davet ediyor. ​Hülya Düzenli’nin dokusal katmanlar ve renk alfabesi aracılığıyla algıyı ve duygusal paylaşımı yeniden kurguladığı “Bak” sergisi, 12 Aralık 2026 tarihine kadar Pazar ve Pazartesi günleri hariç Galeri Diani’de ziyaret edilebilir.