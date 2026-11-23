Sanatçı Binnur Ersay’ın “Zamansız Nallar”, “Renklerin Hafızası” ve “Yedi Tepe Bir Bakış” başlıklı üç bölümden oluşan kişisel sergisi, Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde kapılarını açtı. Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde 21 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit Şahenk, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile çok sayıda davetli katıldı. Sanatçı Binnur Ersay’ın “Zamansız Nallar, Renklerin Hafızası ve Yedi Tepe, Bir Bakış” sergisi, 10 Aralık’a kadar görülebilecek.