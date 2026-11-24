Artful Living Sanat, moda, mücevher tasarımı ve iş dünyası, Ferruh Karakaşlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen “The Private Viewing” davetinde bir araya geldi. 23 Kasım 2026 tarihinde Ferruh Karakaşlı’nın Nişantaşı showroom’unda gerçekleşen özel davet, sanat, moda ve iş dünyasının seçkin isimlerini ağırladı. Evin Tümay’ın D’Evin imzasını taşıyan özgün mücevher tasarımlarının sunulduğu buluşma, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Geleneksel bir ürün sunumunun ötesinde gerçekleşen davet, Ferruh Karakaşlı’nın Artful Living – Sanatla Yaşama Kültürü olarak tanımladığı yaşam felsefesinin bir yansıması niteliğindeydi. Yeni Lüksün Merkezinde Bilgi, Uzmanlık ve İnsan Dokunuşu Var Sanatçı, moda tasarımcısı ve girişimci Ferruh Karakaşlı’nın yıllar içinde oluşturduğu marka felsefesinin merkezinde uzmanlık, ustalık, know-how ve insan dokunuşu yer alıyor. Sanatın, bespoke terziliğin, tasarımın ve zanaatkârlığın kesiştiği bu anlayış, lüksü yalnızca fiyat, logo veya statü üzerinden değil; bilgi, kültür, malzeme, özgünlük ve deneyim üzerinden tanımlıyor. Bir sanat eserinden kişiye özel tasarlanmış bir giysiye, özgün bir mücevherden ustalıkla yaratılmış bir objeye kadar her üretimin arkasındaki insanın, bilginin ve yaratıcı düşüncenin değerini ön plana çıkarıyor. Sanatla Yaşamak Bir Tercih, Bir Kültür Ferruh Karakaşlı’nın kendi adını taşıyan mono-brand marka dünyasında, D’Evin’e özel olarak ev sahipliği yapması da bu felsefenin bir uzantısı olarak dikkat çekti. İki farklı yaratıcı disiplinin ortak paydası olan estetik, özgünlük ve zanaatkârlık, “The Private Viewing” davetinde bir araya geldi. Evin Tümay’ın mücevher tasarımları, Ferruh Karakaşlı’nın sanat ve tasarım dünyasının oluşturduğu atmosfer içerisinde konuklarla buluştu. Farkı Bilenlerin Buluşma Noktası Ferruh Karakaşlı’nın oluşturmayı hedeflediği community, yalnızca bir müşteri topluluğu değil; ortak bir estetik anlayışını, kültürü ve yaşam felsefesini paylaşan insanlardan oluşuyor. Kendi zevkine güvenen, detayları fark eden, özgünlüğe değer veren, bir ürünün arkasındaki bilgi ve ustalığı takdir eden insanlar… Nişantaşı’nda gerçekleşen davet, bu ortak değerler etrafında şekillenen community’nin özel bir buluşması oldu.