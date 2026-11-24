Dünyanın en köklü lüks otel gruplarının başında gelen The Peninsula Hotels'in boğazdaki göz kamaştıran oteli The Peninsula Istanbul, ikonikleşen Yılbaşı Ağacı Işıklandırma etkinliği ile konuklarına yeni yılın ruhunu yansıtan özel ve unutulmaz bir akşam yaşattı. 21 Kasım Cumartesi akşamı, otelin lobisinde gerçekleşen davet, yeni yıl sezonunun başlangıcını kutlamak üzere İstanbul'un seçkin isimlerini buluşturdu. Bu keyifli geceye Beste Yurttaş, Yasemin Taciroğlu, Laura Margarita, Mine Aksu, Filiz Bulutçu, Müge Sırmabıyık, Julide Berkman, Arzu Kaprol, Oylum Talu, Buket Taşdelen, Hülya Uyar, Özge, Şule ve Özalp Argüder, Efe ve Sera İrvül ve Rüya Büyüktetik gibi sanat, cemiyet ve iş dünyasından isimler katılım gösterdi. Gecede, şef Hakan Şensoy yönetimindeki 24 müzisyenden oluşan The Peninsula Orkestrası, canlı performansıyla konuklara keyifli anlar yaşattı. Orkestranın ardından sahne alan Dejah Gomez, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla konuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Konuklar, müzikle renklenen bu özel akşamda, The Peninsula Istanbul'un şefleri tarafından yeni yılın ruhundan ilham alınarak özenle hazırlanan lezzetlerin keyfini çıkardı. Gecede konuşma yapan The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook, yeni yılın paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek Make-A-Wish Türkiye / Bir Dilek Tut Derneği ile sürdürdükleri anlamlı iş birliğinin önemini vurguladı. Konuşmanın ardından Boran Kuzum ve Jonathan H. Crook, yılbaşı ağacının ışıklarını yakmak üzere düğmeye birlikte basarak The Peninsula Istanbul'da yeni yıl kutlamalarını başlattı.