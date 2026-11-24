Göbeklitepe'den Floransa'ya
Orka Holding, Türk modası ve ülkemiz imajı için en güçlü tanıtım projelerinden biri olan Damat Tween "İlk Kod-Göbeklitepe'den Floransa'ya" konseptli özel koleksiyonu ile dünyanın en prestijli organizasyonlarından Stevie Awards'ta kategorisinin en yüksek derecesi olan Altın Stevie Ödülüne layık görüldü.
Orka Holding, küresel iş dünyasının en saygın ödül programları arasında gösterilen “İş Dünyasında
Kadınlar - Stevie Ödülleri” (Stevie Awards for Women in Business) yarışmasında tek finalist olarak
yer aldığı “Ülke ve Bölge Tanıtımında İletişim Başarısı” kategorisinde büyük bir uluslararası başarıya
imza atarak “Gold Stevie Award - Altın Stevie Ödülü”nün sahibi oldu.
“Ülkemizin hikayesini ve değerini daha da yüceltiyoruz”
Damat Tween’i bünyesinde bulunduran, sürdürülebilir moda, yapay zeka destekli akıllı üretim-
perakendecilik ve yüksek tasarım gücüyle öne çıkan Orka Holding, 85 ülkedeki 420 mağazasıyla
Türk modasını küresel pazarda temsil ediyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu
Biberoğlu, uluslararası alanda kazanılan bu önemli başarıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“Her zaman vurguladığımız gibi; bugün küresel pazarda var olmanın yolu sadece kaliteli ürün
üretmekten değil, o ürüne yüklediğiniz özgün hikayeden ve sunduğunuz katma değerden geçiyor.
Göbeklitepe ve Anadolu zanaat mirasından ilham alarak hayata geçirdiğimiz;The First Code;
projemizle, ülkemizin 12 bin yıllık medeniyet birikimini dünya modasının kalbine taşıdık. Stevie
Awards gibi dünya çapında saygınlığı tescillenmiş bir organizasyonda, ülkemizin ve bölgemizin
tanıtımına katkı sağlayan iletişim kategorisinde tek finalist olarak bu ödülü Türkiye’ye
kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül, Türk markalarının doğru strateji, güçlü iletişim ve
yüksek vizyonla dünya sahnesinde nasıl fark yaratabileceğinin somut kanıtı. Ülkemizin bayrağını ve
değerlerini küresel lüksün zirvesinde dalgalandırmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”