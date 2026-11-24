Orka Holding, küresel iş dünyasının en saygın ödül programları arasında gösterilen “İş Dünyasında

Kadınlar - Stevie Ödülleri” (Stevie Awards for Women in Business) yarışmasında tek finalist olarak

yer aldığı “Ülke ve Bölge Tanıtımında İletişim Başarısı” kategorisinde büyük bir uluslararası başarıya

imza atarak “Gold Stevie Award - Altın Stevie Ödülü”nün sahibi oldu.

“Ülkemizin hikayesini ve değerini daha da yüceltiyoruz”

Damat Tween’i bünyesinde bulunduran, sürdürülebilir moda, yapay zeka destekli akıllı üretim-

perakendecilik ve yüksek tasarım gücüyle öne çıkan Orka Holding, 85 ülkedeki 420 mağazasıyla

Türk modasını küresel pazarda temsil ediyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu

Biberoğlu, uluslararası alanda kazanılan bu önemli başarıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Her zaman vurguladığımız gibi; bugün küresel pazarda var olmanın yolu sadece kaliteli ürün

üretmekten değil, o ürüne yüklediğiniz özgün hikayeden ve sunduğunuz katma değerden geçiyor.

Göbeklitepe ve Anadolu zanaat mirasından ilham alarak hayata geçirdiğimiz;The First Code;

projemizle, ülkemizin 12 bin yıllık medeniyet birikimini dünya modasının kalbine taşıdık. Stevie

Awards gibi dünya çapında saygınlığı tescillenmiş bir organizasyonda, ülkemizin ve bölgemizin

tanıtımına katkı sağlayan iletişim kategorisinde tek finalist olarak bu ödülü Türkiye’ye

kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül, Türk markalarının doğru strateji, güçlü iletişim ve

yüksek vizyonla dünya sahnesinde nasıl fark yaratabileceğinin somut kanıtı. Ülkemizin bayrağını ve

değerlerini küresel lüksün zirvesinde dalgalandırmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”