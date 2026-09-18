Kadir Akyol'un 'SAKURA Gelenekselden Evrensele' isimli sergisi görücüye çıktı. Zeynep Öztürk küratörlüğünde gerçekleşen sergi, Piyalepaşa'daki DG Art Galeri’de gösterildi. Arzu ve Dursun Gündoğdu ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, yoğun katılım oldu. Burcu Şendir, Ece Nayman, Fatih Öztürk, Cansu Taşkın ve İsmail Özkan çok sayıda iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Katılıcımlar, tabloları tek tek inceledi.

Yatırımı tablolara

Arzu Gündoğdu, "Sezonu açtık. Yoğun bir sanat sezonuna girdik" dedi. İsmail Özkan, "Çok özel çalışma olmuş. Özellikle genç sanatçılara destek vermeleri çok önemli..." diye konuştu. Özkan, "Küçüklüğümden beri antikaya merakım var. Artık son dönemde resim sanatını elimde tutmaya çalışıyorum. Sanat çok değerli... Elimden geldiğince hem destekliyorum hem de değerlendiriyorum" diyerek, tablolara yatırım yaptığını belirtti.