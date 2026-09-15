Antik tiyatroda unutulmaz konser

13 Nisan 1934 tarihinde Atatürk’ün Bergama’ya gelmesi ve çok etkilenmesi üzerine kurulması talimatını verdiği Bergama Kültür ve Sanat Vakfı , Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bergama Ticaret Odası ve Bergama Sevenler Turizm Derneği ortaklığında yıllardır kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Bu yıl 37.sini düzenledikleri ödül töreninde, geçtiğimiz yıllarda bir çok ünlü isime ödül verilmişti. Nebil Özgentürk, Hüsnü Arkan, Ahmet Ümit ve Hüsnü Şenlendirici gibi bir çok ünlü ismi sahnesinde ağırlayan etkinlikte bu yıl Yeni Türkü Grubu halk konserindeydi. Gece’nin ev sahipliğini yapan BERKSAV Başkanı Fatih Özbek “ Askeplion tarihin en kadim sahnelerinden biri. Bu kültürü devam ettirebiliyor olmaktan çok mutluyuz. Bergama’yı, burada bulunan tarihi ve sanatı tanıtmak için çalışmaya her zaman devam edeceğiz” dedi.