İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün (TED) ev sahipliğinde düzenlenen QNB İstanbul Challenger 78. TED Open Tenis Turnuvası'nda şampiyon belli oldu. Turnuvanın finalinde şampiyon Max Basing oldu. QNB İstanbul Challenger 78. TED Open Tenis Turnuvası'ı 13 Eylül'de gerçekleşen final töreniyle sona erdi. 'QNB Türkiye'nin isim ve 'Hilton İstanbul Maslak' resmi konaklama sponsorluğunda 5-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın final karşılaşmasında Max Basing, rakibi Jay Dylan Hara Friend'i 6-3 ve 6-1' lik skorla mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Büyük heyecana sahne olan mücadelenin ardından Basing, şampiyonluk kupasını QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'in elinden aldı. Final öncesinde dünya tenisinin önemli isimleri Fabrice Santoro, Cédric Pioline, Jacco Eltingh ve Richard Krajicek özel bir gösteri maçında korta çıktı. QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan turnuva finalinin ödül töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "QNB İstanbul Challenger 78. TED Open Tenis Turnuvası'nda bir kez daha sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Bugün, 78. kez düzenlenen, çok özel bir geleneğin bir finaline daha hep birlikte tanıklık ediyoruz. Öncelikle turnuva boyunca kortta mücadele eden tüm sporcuları ve bugün bizlere heyecan dolu bir final yaşatan finalistlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin en köklü uluslararası spor organizasyonlarından biri olan bu turnuvaya destek vermek, geçmişiyle Türk tenisinde çok özel bir yere sahip olan bu organizasyonun bir parçası olmak bizim için son derece kıymetli. Buradaki desteğimizi yalnızca turnuvaya verilen bir destek olarak görmüyoruz; tenisin ülkemizde gelişmesine, genç sporcuların daha fazla fırsatla buluşmasına ve uluslararası arenaya uzanan yolculuklarında deneyim kazanmalarına katkı sunmayı önemsiyoruz. Tenisin yaygınlaşması, genç yeteneklerimizin desteklenmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. QNB Türkiye olarak önümüzdeki yıllarda da sporu desteklemeye devam edeceğiz."