Bali'de kamp...

Toplantı odaları yerini tropik adalara bırakıyor. Ofis duvarları yerini sahillere, toplantı odaları ise tropik adalara bırakıyor. İş dünyasında hızla yayılan “workation” modeli, çalışanların tatil destinasyonlarında uzaktan çalışmasını mümkün kılarak geleneksel iş yapış biçimlerini kökten değiştiriyor. Son yıllarda özellikle global şirketlerde öne çıkan bu yeni yaklaşım, sadece bir “çalışma modeli” değil; aynı zamanda motivasyon, üretkenlik ve ekip ruhunu yeniden tanımlayan bir dönüşüm olarak görülüyor. Gayrimenkul sektöründe yenilikçi iş modeliyle dikkat çeken Parcel Estates de çalışan deneyimini güçlendirmek ve ekip içi sinerjiyi artırmak amacıyla Bali'de 'Workation kampı' düzenliyor. Şirket, klasik eğitim kamplarının ötesine geçerek üretkenliği, motivasyonu ve yaratıcı düşünceyi destekleyen yeni nesil çalışma anlayışını hayata geçiriyor. 1-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona Parcel Estates bünyesinde görev yapan 20 çalışan katılacak. Katılımcılar, uzaktan çalışma düzenini Bali'nin ilham veren atmosferinde sürdürürken, ekip içi iletişimi güçlendirecek ortak çalışma ve sosyal etkinliklerde de bir araya gelecek. Parcel Estates CEO'su Özden Çimen, günümüz iş dünyasında başarının yalnızca finansal sonuçlarla değil, güçlü ekip kültürü ve çalışan mutluluğuyla da ölçüldüğünü belirterek "Gayrimenkul sektörü yüksek tempo ve yoğun iletişim gerektiren bir alan. Biz de ekip arkadaşlarımızın sadece iş sonuçlarına değil, motivasyonlarına, gelişimlerine ve birlikte üretme kültürüne yatırım yapıyoruz. Bali'de gerçekleştireceğimiz Workation kampı bir eğitim programı değil; ilham veren bir ortamda çalışmayı, yeni fikirler üretmeyi ve ekip ruhunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen özel bir organizasyon. Başarıyı sadece kutlamıyor, geleceğin projelerini de birlikte tasarlıyoruz" dedi.