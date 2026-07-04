Mimarinin Katlanan Yüzü: Melisa Erol’dan “Origami Collection” Moda, zaman zaman yalnızca estetik tercihler üzerinden okunur. Oysa bazı koleksiyonlar, bir giysinin yalnızca nasıl göründüğünden çok, nasıl inşa edildiğiyle dikkat çeker. Moda tasarımcısı Melisa Erol tarafından geliştirilen Origami Collection, tam da bu anlayıştan yola çıkan; mimari düşünceyi, teknik tasarım disiplinini ve çağdaş kadın giyimini ortak bir zeminde buluşturan bir çalışma olarak öne çıkıyor. Koleksiyonun çıkış noktası, Japon kâğıt katlama sanatı olan origaminin biçimsel estetiğinden çok, ardındaki yapısal mantığı anlamaya dayanıyor. Katlama, denge, ritim ve hacim kavramları, tasarım sürecinin temelini oluştururken; bu prensipler kumaş üzerinde yeniden yorumlanarak güçlü ve karakteristik silüetlere dönüştürülüyor. Böylece ortaya çıkan tasarımlar, yalnızca dekoratif detaylarla değil, formun kendi diliyle konuşuyor. Origami Collection’ın en belirgin özelliklerinden biri, üç boyutlu düşünceyi iki boyutlu kalıp sistemiyle bir araya getirmesi. Her model, ilk eskiz aşamasından son prova sürecine kadar defalarca yeniden değerlendirilmiş; hacim dengesi, omuz yapısı, bel oranı ve hareket kabiliyeti arasındaki ilişki titizlikle ele alınmış. Bu süreç, koleksiyonun yalnızca estetik açıdan değil, teknik bakımdan da güçlü bir altyapıya sahip olmasını sağlıyor. Koleksiyonda dikkat çeken bir başka unsur ise süslemeden çok yapıya odaklanılması. Temiz çizgiler, kontrollü hacimler ve belirgin geometrik geçişler, tasarımların temel karakterini oluşturuyor. Yüzey hareketleri, katman ilişkileri ve oran kurgusu sayesinde her parça farklı açılardan yeni bir görsel etki yaratıyor. Bu yaklaşım, koleksiyona zamandan bağımsız bir kimlik kazandırırken, mimari estetiği günlük moda diliyle buluşturuyor. Melisa Erol’un tasarım pratiğinde kadın silüeti her zaman önemli bir yer tutuyor. Ancak Origami Collection’da bu yaklaşım, yalnızca estetik kaygılarla değil, giysinin kullanıcı üzerinde bıraktığı duygusal etkiyle de şekilleniyor. Yapılandırılmış formlar ve dengeli oranlar, güçlü bir görünüm oluştururken hareket özgürlüğünü koruyan bir tasarım anlayışıyla destekleniyor. Böylece koleksiyon, sert mimari formlarla zarif kadın silüeti arasında dengeli bir ilişki kuruyor. Koleksiyonun dikkat çekici yönlerinden biri de farklı disiplinlerden beslenmesi. Mimarlık, heykel ve çağdaş tasarım anlayışından izler taşıyan parçalar, giysiyi yalnızca işlevsel bir nesne olmaktan çıkararak hacim, boşluk ve hareket ilişkisini sorgulayan tasarım objelerine dönüştürüyor. Bu yaklaşım, son yıllarda uluslararası moda platformlarında öne çıkan yapısal tasarım anlayışıyla da ortak bir tasarım dili kuruyor. Bugün pek çok tasarımcı sezon trendlerini yorumlamayı tercih ederken, Origami Collection daha kalıcı bir tasarım fikri etrafında şekilleniyor. Koleksiyonun asıl gücü, dikkat çekici görünümünden çok kendi içinde tutarlı bir tasarım sistemi kurabilmesinde yatıyor. Teknik bilgi, yaratıcı araştırma ve mimari bakış açısını aynı potada buluşturan çalışma, Melisa Erol’un tasarım dilinin belirginleştiği önemli koleksiyonlardan biri olarak değerlendirilebilir. Güncel moda anlayışı içinde formu merkeze alan yaklaşımıyla Origami Collection, çağdaş kadın giyimine farklı bir perspektif sunarken, tasarımcının yaratıcı gelişim çizgisini de açık biçimde ortaya koyuyor.

Ferit TUĞLUK