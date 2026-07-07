Batum'dan yeni kitap

İş ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Neslihan Batum, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı ilk kitabı için Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden biriyle anlaşma yaptı. Gayrimenkul geliştirme alanındaki başarılı projeleri ve vizyoner bakış açısıyla dikkat çeken Batum, kasım ayında okuyucuyla buluşması planlanan kitapta iş dünyasında yıllar içinde edindiği deneyimleri, liderlik anlayışını, girişimcilik yolculuğunu ve başarıya uzanan süreçte kazandığı önemli tecrübeleri kaleme alıyor. Sadece kendi kariyer hikâyesini anlatmakla yetinmeyen Batum, eserinde iş hayatında yol almak isteyen profesyonellere, girişimcilere ve kendi kariyerini inşa etmeyi hedefleyen okurlara ilham vermeyi amaçlıyor. Gerçek yaşam deneyimlerinden yola çıkarak hazırlanan kitap, liderlik, vizyon geliştirme ve sürdürülebilir başarıya dair önemli mesajlar içeriyor. İş dünyasındaki birikimini stratejik bakış açısıyla bir araya getiren Neslihan Batum'un ilk kitabının, yayımlandığı dönemde iş dünyası ve kişisel gelişim kategorisinin dikkat çeken eserleri arasında yer alması bekleniyor. Kasım ayında raflardaki yerini alacak kitap, şimdiden iş ve cemiyet hayatında merak uyandırırken, Batum'un ilham veren deneyimlerini okurlarla paylaşacağı bu yeni yolculuk heyecanla bekleniyor.