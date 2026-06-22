Babalar Günü daveti...

Kalite, doğallık ve zamansız stil anlayışıyla öne çıkan Hemington, Babalar Günü'nü Four Seasons Hotel Bosphorus Istanbul Aqua Restaurant'ta düzenlediği Silent Art of Thread buluşmasıyla kutladı. Hemington Kurucu ve CEO'su Umut Boz'un ev sahipliğinde gerçekleşen gece, iş, sanat ve cemiyet dünyasından seçkin isimleri bir araya getirdi. Ortak zevkler, paylaşılan anlar ve nesilden nesile aktarılan değerler temasıyla kurgulanan gecede, davetliler Boğaz'ın eşsiz atmosferinde müzik, sohbet ve gastronomiyi bir araya getiren rafine bir deneyim yaşadı. Hemington Kurucu ve CEO'su Umut Boz'un ev sahipliğinde gerçekleşen davete Can Elgiz, Cem-Hülya Kalyoncu, Ceyhun Fersoy, Engin Hepileri, Evin-Selçuk Tümay, Fulya-Haluk Nayman, Kerem Görsev, Merve Mermer, Sedef- Mehmet Ali Karamehmet, Selçuk Ramazanoğlu, Şeyda – Alican Duran’ın da bulunduğu iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı. Gecenin öne çıkan anlarından biri, caz müzisyeni ve besteci Kerem Görsev ile Selçuk Ramazanoğlu'nun gerçekleştirdiği söyleşi oldu. Babalığın anlamı, kuşaklar arasında aktarılan değerler, ortak ilgi alanları ve yaşam deneyimlerinin konuşulduğu söyleşide, birlikte geçirilen zamanın ve paylaşılan anıların değeri üzerine samimi bir sohbet gerçekleşti. Söyleşinin ardından Kerem Görsev, geceye özel hazırladığı canlı caz performansıyla davetlilere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu. DJ Barthez'in seçkileriyle devam eden gece boyunca konuklar, Hemington'ın temsil ettiği yaşam stilini deneyimleme fırsatı buldu.